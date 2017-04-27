Международные связи

Тематические туры по Карелии создадут специально для путешественников из Китая

Туризм станет одним из основных направлений в рамках сотрудничества между республикой и Народным правительством китайской провинции Фуцзянь.





При поддержке Совета Безопасности РФ правительство Карелии ведет работу по развитию отношений с китайской провинцией Фуцзянь. Как рассказал заместитель премьер-министра правительства Карелии Юрий Савельев, основные направления сотрудничества - туризм, добыча и переработка природных ресурсов, судостроение и судоремонт, целлюлозно-бумажная промышленность, гидро- и ветроэнергетика.





Особый интерес у китайских туристов связан с водным, историческим и культурным туризмом. Интересные для них объекты - остров Кижи, парк Рускеала, петроглифы Беломорья, карельские, вепсские и поморские поселения. Сейчас туроператоры Карелии прорабатывают информационные материалы, ориентированные на китайских туристов. Например, уже выпущены, переведенные на китайский язык, буклеты по музею-заповеднику «Кижи».





По словам Юрия Савельева, турфирмы Китая также заинтересованы в йога-туризме. Карелия вошла в ТОП-10 регионов по популярности этого вида туризма в России: в республике йога-туры организуют больше всего в Сортавальском районе. Также для китайских туристов разрабатывается маршрут по местам съемок фильма «А зори здесь тихие», который снимался в Карелии, и очень популярен в Китае.





Еще одно направление туризма, привлекающее китайцев, так называемый «красный» туризм: многих из них интересует советское наследие. Кроме того, китайские туристы заинтересованы в посещении объектов военной истории, которых в регионе свыше пяти тысяч, в экологическом и природном туризме. Отдельно предполагается организация туров, связанных с карельской кухней.





Как доложил Юрий Савельев, сейчас идет активная проработка маршрутов, и уже к новому туристскому сезону для гостей из Китая будет сформирован набор тематических туров.





В рамках сотрудничества правительства Карелии и Народного правительства китайской провинции Фуцзянь предполагается реализация проекта в сфере ветроэнергетики - строительство Морской ВЭС мощностью 60 МВт на территории Кемского района. Презентацию проекта участникам госкомиссии представил управляющий директор АО «Норд Гидро» Алексей Виноградов. По его словам, общий объем финансирования составит до 9 млрд. рублей. Ввод объекта запланирован на 2020 год. Потенциальными участниками проекта со стороны инвесторов предполагаются китайская корпорация «Синомек», китайская корпорация провинции Фуцзянь, Российский фонд прямых инвестиций.





Карелия может стать поставщиком в Китай экстрактов из дикорастущих ягод и ягодных соков. Завод по их производству планируется построить в поселке Березовка Кондопожского района. Об этом рассказал директор ООО «Производственная компания «Заготпром» Анатолий Рекунов. Планируется создать предприятие полного цикла – от сбора ягод до их переработки. Сейчас «Заготпром» отправляет перерабатывать замороженные ягоды в Китай. Срок реализации проекта – 2018-2022 годы. Объем инвестиций – до 600 миллионов рублей. В результате открытия предприятия планируется создание 60 новых рабочих мест.





По ряду направлений сотрудничества Карелии и Китая уже реализуются определенные решения. Например в сфере высшего образования. Канцелярия иностранных дел провинции Фуцзянь пригласила студента из Карелии пройти годичный курс обучения китайскому языку в университете провинции. Сейчас Петрозаводским госуниверситетом ведется подбор кандидата на обучение.





27.04.2017