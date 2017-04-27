Под надзором

Бизнес-омбудсмен Карелии проконтролирует внедрение в регионе онлайн-касс

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике и налоговая служба намерены контролировать вопросы, связанные с внедрением онлайн-касс.





- Оперативный штаб создан на базе УФНС Карелии для того, чтобы с максимально возможной быстротой помогать предпринимателям решать вопросы, возникающие у них в связи с переходом на онлайн-кассы. О необходимости оперативного контроля за внедрением закона заявлял ранее и глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин, и уполномоченный при Президенте Российской Федерации Борис Титов, - пояснила бизнес-омбудсмен Елена Гнётова.





По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей, на заседаниях штаба рассматриваются как конкретные обращения субъектов предпринимательства, так и результаты оперативного ситуационного мониторинга. Внимательно отслеживаются случаи завышения цен на кассы и фискальные накопители, факты принуждения к заключению договоров с центрами технического обслуживания. Определяются конкретные мероприятия для широкого информирования. Уже сегодня работает горячая телефонная линия для предпринимателей. В каждой налоговой инспекции открыты классы, где специально подготовленные специалисты оказывают консультации по актуальным и проблемным вопросам перехода на онлайн–кассы, помогают зарегистрировать кассовые аппараты. В ближайшее время членами штаба планируется проведение круглых столов и встреч с предпринимателями в муниципалитетах республики.





Также Елена Гнетова сообщила, что сведения о реализации в республике федерального закона N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» еженедельно будут представляться уполномоченному при Президенте РФ Борису Титову.





Телефоны горячей линии, по которым можно получить ответы на вопросы по переходу на онлайн-кассы:(8142)-792036, 8-800-222-2222.





«Открытые классы»:

г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 12а, каб. 122, тел. (8142)710-323, (88142)710-270

г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 1а, каб.1, тел. (8142)797-891

пос. Калевала, ул. Советская, д. 11, тел. (81454)418-09

пос. Лоухи, ул. Первомайская, д. 3а, тел. (81439)512-13

г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 16а, тел. (81458)572-48

г. Костомукша, ул. Советская, д. 16, тел. (81459)520-46

г. Сегежа, ул. Ленина, д.19а, каб. 510, тел. (81431)438-05

г. Беломорск, ул. Первомайская, д. 8, тел. (81437)530-62

пос. Муезерский, ул. Октябрьская, д. 33, тел. (81455)333-88

г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 7, каб. 12, тел. (81430)482-82

г. Медвежьегорск, ул. Заводская, д. 7, каб. 8, тел. (81434)574-74

г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 2а, тел. (81451)728-12

г. Пудож, ул. К. Маркса, д. 67, тел. (81452)516-64





27.04.2017