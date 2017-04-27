Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
27.04.2017

Для активных и любознательных

Молодежное пространство в стиле Loft появится в Петрозаводске

Специалисты молодежного центра «Смена» решили создать пространство, где все желающие смогли бы учиться чему-то новому, общаться и отдыхать.

Специалисты «Смены» решили кардинально изменить помещение подросткового клуба «Ровесник». На данный момент разработан дизайн-проект двух залов, площадью 40 и 44 квадратных метров. Начались подготовительные работы перед ремонтом.

На сегодняшний день уже демонтирована гипсокартонная стена, разобран сгнивший пол в одном из залов, вынесена часть мусора. Работа активно продолжается. Специалисты «Смены» активно приглашают всех к обсуждению этого проекта и, конечно, поиску ресурсов для его реализации.

Кроме того, 28 апреля в 10:00 центр «Смена» приглашает всех неравнодушных горожан на большой субботник, чтобы навести порядок на прилегающей территории.


« Бизнес-омбудсмен Карелии проконтролирует внедрение в регионе онлайн-кассСредняя зарплата по Карелии в феврале составила почти 34 тысячи рублей »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]