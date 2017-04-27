Для активных и любознательных

Молодежное пространство в стиле Loft появится в Петрозаводске

Специалисты молодежного центра «Смена» решили создать пространство, где все желающие смогли бы учиться чему-то новому, общаться и отдыхать.





Специалисты «Смены» решили кардинально изменить помещение подросткового клуба «Ровесник». На данный момент разработан дизайн-проект двух залов, площадью 40 и 44 квадратных метров. Начались подготовительные работы перед ремонтом.





На сегодняшний день уже демонтирована гипсокартонная стена, разобран сгнивший пол в одном из залов, вынесена часть мусора. Работа активно продолжается. Специалисты «Смены» активно приглашают всех к обсуждению этого проекта и, конечно, поиску ресурсов для его реализации.





Кроме того, 28 апреля в 10:00 центр «Смена» приглашает всех неравнодушных горожан на большой субботник, чтобы навести порядок на прилегающей территории.





27.04.2017