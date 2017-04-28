Необходимые меры

Глава Карелии примет участие в рейде по поимке браконьеров на озерах региона

Рейды по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота рыбной продукции пройдут в республике. Вместе со специалистами на охоту за браконьерами выйдет врио губернатора.





Проверки на озерах Карелии проводит отдел госконтроля, надзора и рыбоохраны по вместе с правоохранительными органами. Большую помощь специалистам оказывает активная общественность.





В 2016 году инспекторским составом проведены 762 рейдов и 32 проверки, составлены 1938 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила четыре миллиона 543 тысяч 600 рублей. Были изъяты 2595 орудий лова, 2938 килограммов рыбы и 100 транспортных средств.





Как отметил начальник ведомства Сергей Поздняков, акцент делается на претензионно-исковую работу по взысканию предъявленного ущерба.





По фактам обращений граждан и выявления нарушений, связанных с размещением объектов незаконного строительства, нарушений режима использования водоохранных зон оштрафованы 83 гражданина, 13 юридических и 10 должностных лиц.





В 2016 году отдел выдал 293 разрешения на добычу водных биологических ресурсов в целях промышленного и прибрежного рыболовства. В то же время выявлены 52 нарушения, в основном, они связаны с незаконной предпринимательской деятельностью, а также с отсутствием у граждан необходимых сопроводительных документов.





По словам Артура Парфенчикова, жители Карелии сообщают о многочисленных случаях незаконного вылова рыбы в нерестилище судака в западной части Онежского озера. Поэтому вопрос о браконьерстве на воде был поставлен в график работы координационного совещания вне плана.





Отделу совместно с подразделениями МВД рекомендовано усилить контроль промысла в этой зоне. Также принято решение о проведении весенней и осенней информационной кампании с разъяснением правил рыболовства, административной и уголовной ответственности за их нарушение.





Премьер-министр правительства республики Александр Чепик предложил изучить опыт других регионов в сфере оборота водных биологических ресурсов и правоприменительную практику по контролю за местами их транспортировки, хранения и реализации. Выработка соответствующей законодательной базы на уровне республики существенно облегчит работу по борьбе с нелегалами.





Врио главы Карелии поддержал предложение о создании дополнительных нормативно-правовых актов в части охраны и контроля за пользованием водными биологическими ресурсами.





28.04.2017