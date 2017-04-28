Наводят чистоту

Мэрия ежедневно контролирует уборку Петрозаводска

Накопившийся за зиму мусор с улиц карельской столицы подрядчик убирает круглосуточно.





Накануне утром техника работала на улице Московской и Первомайском проспекте. Тракторы убирали с обочин и тротуаров старые листья, мусор и песок, чистовую уборку вели дворники, завершал за дело взялась поливомоечная машина.





Как рассказал генеральный директор “ТехРент" Борис Сидоров, на улицах города работает 40 единиц техники. Круглосуточно на уборку выходят пять механизированных звеньев.





Полностью или частично вывезен смет с площади Ленина, проспектов Ленина и К.Маркса, площади Гагарина, улиц Куйбышева, Анохина, Гоголя, Кирова, Луначарского, набережной Варкауса, Комсомольского и Лесного проспектов, Лососинского шоссе и других городских магистралей. Там, где уборка уже была проведена, но снегопады внесли свою корректировку в рабочий график, улицы убирают повторно. Завершить основные работы в центральной части города собираются к 1 мая.





В ближайшие дни и выходные работы продолжатся на Лососинском шоссе, улице Чапаева и в центре города. Поскольку в некоторых местах вывоз мусора днем затруднен из-за парковки машин, уборка там проводится по ночам. Так, с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье приведут в порядок Березовую аллею и улицу Попова в местах, где установлены дорожные знаки, запрещающие ночную парковку.













28.04.2017