Чистота и порядок

Врио глава Карелии и чиновники уберут мусор в одном из парков Петрозаводска

По инициативе Артура Парфечникова по всей республике проходят мероприятия по уборке, благоустройству и озеленению территорий.





В предстоящую субботу, 29 апреля, регион присоединится к Всероссийскому экологическому субботнику. Акция пройдет с участием представителей правительства Карелии, районных администраций, центральных лесничеств, волонтеров и жителей республики. В Петрозаводске на уборку улиц, дворов, скверов и общественных площадок выйдут представители органов исполнительной власти, трудовые коллективы предприятий и организаций.





Руководитель региона Артур Парфенчиков 29 апреля примет участие в благоустройстве и очистке от мусора территории парка за Вечным огнем в Петрозаводске. Здесь пройдет субботник администрации главы Карелии и Министерства по природопользованию и экологии.





Сотрудники карельского Минстроя уберут участок от улицы Красноармейской до улицы Антикайнена, коллектив министерства финансов приведет в порядок газоны вдоль Высотного проезда (от проспекта Лесного до улицы Парковой), Управления ЗАГС РК – сквер на улице Шотмана.





В рамках Всероссийской акции в городах и районах республики пройдут мероприятия по очистке береговых зон водных объектов, городских пляжей, парковых зон, территорий вблизи населенных пунктов от бытового мусора. Мероприятия по уборке продолжатся и на следующих выходных. Субботники должны завершиться до 15 мая.





28.04.2017