На заметку

Весенняя охота начнется в Карелии с 1 мая

С начала следующего месяца в республике на 10 дней разрешат охотиться.





С 1 мая по 10 мая в регионе разрешена охота на самцов глухаря, тетерева на токах, вальдшнепа на тяге, селезня уток, гуся и казарок в Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Суоярвском и Сортавальском муниципальных районах.





Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии обращает внимание, что норма добычи глухаря в сезон охоты на одного охотника составит один экземпляр, тетерева – два экземпляра. Во время весеннего сезона запрещается охота с подхода, за исключением охоты на глухаря на току.





Подробная информация о сроках охоты, территориях и видах охотничьих ресурсов размещена на сайте Министерства по адресу в разделе «Охотничье хозяйство».





28.04.2017