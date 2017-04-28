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28.04.2017

На заметку

Весенняя охота начнется в Карелии с 1 мая

С начала следующего месяца в республике на 10 дней разрешат охотиться.

С 1 мая по 10 мая в регионе разрешена охота на самцов глухаря, тетерева на токах, вальдшнепа на тяге, селезня уток, гуся и казарок в Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Суоярвском и Сортавальском муниципальных районах.

Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии обращает внимание, что норма добычи глухаря в сезон охоты на одного охотника составит один экземпляр, тетерева – два экземпляра. Во время весеннего сезона запрещается охота с подхода, за исключением охоты на глухаря на току.

Подробная информация о сроках охоты, территориях и видах охотничьих ресурсов размещена на сайте Министерства по адресу в разделе «Охотничье хозяйство».


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  • Плевал я на ихние нормы. Главное водяры побольше, а там как получится.. любитель природы (Гость)
    28.04.2017 12:55:26
    +1 -1
  • любитель природы

    Плевал я на ихние нормы. Главное водяры побольше, а там как получится
    Таким, как ты, конечно надо побольше водки. Меньше вреда живности принесёте. (Гость)
    28.04.2017 13:48:53
    +1 -1

  • Таким, как ты, конечно надо побольше водки. Меньше вреда живности принесёте. (Гость)
      Эт точно. Мы когда водяры пережрем, по пустым бутылкам стрелять начинаем.. любитель природы (Гость)
    28.04.2017 14:08:09
    +1 -1


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