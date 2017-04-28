Большие надежды

План ускоренного развития республики разработают в Карелии

В этом документе отразят все действия, направленные на развитие экономики, рост налогооблагаемой базы, увеличение доходов бюджета, «дорожные карты» с графиками и ожидаемыми результатами.





Начиная совещание в правительстве, врио главы Карелии констатировал, что проблематично выйти на бездефицитный бюджет только за счет повышения доходов. Необходимо одновременно повышать эффективность расходов.





- Первый шаг мы уже сделали, начали с себя: выработали предложения по сокращению на 10 процентов государственных служащих, проводим аудит эффективности деятельности отдельных министерств и госучреждений, - напомнил врио главы республики. - Но ситуация требует от нас срочных, безотлагательных мер.





По итогам первого квартала недоимка по доходам бюджета республики составляет 1,2 миллиарда рублей, а вместе с бюджетами районов – два миллиарда.





- Мы не можем смириться с такой ситуацией. Ее надо кардинально менять, - заявил Артур Парфенчиков.





Необходимые инструменты для этого есть. Ровно месяц назад врио главы республики подписал изменения в Программу оздоровления государственных финансов, которыми содержательно расширены мероприятия по мобилизации доходов бюджета и оптимизации расходов, а также Указ о создании новой комиссии по координации деятельности главных администраторов доходов бюджета и местных бюджетов. Ее возглавил премьер-министр правительства Александр Чепик. Поставлена задача постоянно и предметно заниматься повышением налоговой дисциплины.





- Уже активно решаются накопившиеся проблемы с Управлением Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии, с Управлением судебных приставов. Но результат мы должны видеть на цифрах, - отметил Артур Парфенчиков. - А за цифрами видеть людей!





Министр финансов Карелии Ирина Ахокас представила анализ динамики показателей бюджета республики и ознакомила участников совещания с комплексом предлагаемых мер, которые в том числе включают:

- контроль за перечислением организациями-налогоплательщиками налогов в бюджет;

- сокращение задолженности по платежам;

- постановку на учет всех субъектов, осуществляющих деятельность на территории республики;

- нормирование затрат на предоставление госуслуг;

- внедрение принципов адресности и нуждаемости в соцподдержке;

- установление предельного соотношения зарплаты руководителей и работников учреждений, оказывающих госуслуги; установление предельного лимита численности заместителей руководителей учреждений;

- переход к расчету сумм ежемесячных денежных выплат льготным категориям граждан для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг без привлечения сторонних организаций.





Важно организовать вывод из «тени» форм оплаты труда. Сегодня по разным оценкам в «тени» находится от шести до восьми миллиардов рублей заработной платы граждан. А это не только уход от налогов. Это подрывает основу для будущего пенсионного обеспечения граждан.





Врио главы региона поручил проводить централизацию функций, в том числе по госзакупкам и ведению бухгалтерского учета.





- Сокращение дефицита бюджета – не самоцель. Это средство продвижения к тому, чтобы мы могли строить школы, детские сады, ФАПы, ремонтировать больницы, поликлиники, дворы и местные дороги, благоустраивать места отдыха для жителей, создавать инфраструктуру для земельных участков, которые выделяются для льготных категорий граждан, - подчеркнул в завершение Артур Парфенчиков. - Поэтому поручаю сформировать План ускоренного развития Республики Карелия, в котором следует отразить все действия, направленные на развитие экономики, рост налогооблагаемой базы, увеличение доходов бюджета, повышение эффективности расходов, «дорожные карты» с графиками и ожидаемыми результатами, а также закрепить персональную ответственность руководителей органов власти. Карелия богата ресурсами и трудолюбивыми жителями. И должна стать самодостаточным регионом, - сказал Артур Парфенчиков.





28.04.2017