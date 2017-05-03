Опасное время

В Карелии уже четыре человека стали жертвами клещей

Паукообразные постепенно активизируются с приходом теплой погоды.





К концу апреля, по данным Роспотребнадзора, в регионе в лечебно-профилактические учреждения по поводу присасывания клещей обратились четыре человека, в том числе один ребенок. Из них за последнюю неделю обратилось два человека, что не превышает среднемноголетних значений.





Случаи нападения паукообразных зарегистрированы на территории Петрозаводска, Прионежского, Питкярантского, Пудожского районов.





В вирусологической лаборатории проведено исследование шести клещей, один из них оказался носителем клещевого боррелиоза. Добавим, что с начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 8957 человек, в том числе 1841 ребенок.





03.05.2017