Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
03.05.2017

Опасное время

В Карелии уже четыре человека стали жертвами клещей

Паукообразные постепенно активизируются с приходом теплой погоды.

К концу апреля, по данным Роспотребнадзора, в регионе в лечебно-профилактические учреждения по поводу присасывания клещей обратились четыре человека, в том числе один ребенок. Из них за последнюю неделю обратилось два человека, что не превышает среднемноголетних значений.

Случаи нападения паукообразных зарегистрированы на территории Петрозаводска, Прионежского, Питкярантского, Пудожского районов.

В вирусологической лаборатории проведено исследование шести клещей, один из них оказался носителем клещевого боррелиоза. Добавим, что с начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 8957 человек, в том числе 1841 ребенок.


« Легковушка сбила мотоциклиста в ПетрозаводскеПластика глаз: в каких случаях проводится и кому противопоказана »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]