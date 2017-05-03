Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
03.05.2017

Сила стихии

Первый лесной пожар потушили в Карелии в этом году

В Лахденпохском районе огонь уничтожил лес на площади в два гектара.

Возгорание произошло накануне на территории Хийтольского участкового лесничества в Лахденпохском районе. Пожар удалось ликвидировать силами Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов в день обнаружения. Площадь повреждений составила два гектара. Предположительно, причиной возгорания стал поджог сухой травы.

Пожароопасный сезон на территории республики начался 21 апреля. Начало пожароопасного сезона определяется, исходя из природно-климатических особенностей, связанных с прогнозируемым сходом снежного покрова в лесах.

Министерство по природопользованию и экологии республики напоминает, что с 2015 года в России введен запрет на самовольное выжигание сухой травы. За это грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тыс. рублей, но и уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Надзорное ведомство призывает жителей и гостей региона быть осторожными с огнем в лесу и на прилегающих к лесным массивам территориях. Так называемые «травяные палы» являются одной из основных причин возникновения лесных пожаров весной. Даже небольшой порыв ветра уносит пламя за пределы намеченного участка для выжигания. Так возникают лесные и торфяные пожары, пожары в населенных пунктах и на объектах экономики.

Добавим, что в Карелии продолжает действовать телефон круглосуточной прямой линии лесной охраны – 55 – 55 – 80. Если вы стали свидетелем лесного пожара или нарушений лесного законодательства, вы можете позвонить по этому номеру и сообщить о случившемся. Звонок бесплатный.


« Рашид Нургалиев снова приедет в Карелию с рабочим визитомПетрозаводск назвали одним из самых популярных городов для круизов »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]