Сила стихии

Первый лесной пожар потушили в Карелии в этом году

В Лахденпохском районе огонь уничтожил лес на площади в два гектара.





Возгорание произошло накануне на территории Хийтольского участкового лесничества в Лахденпохском районе. Пожар удалось ликвидировать силами Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов в день обнаружения. Площадь повреждений составила два гектара. Предположительно, причиной возгорания стал поджог сухой травы.





Пожароопасный сезон на территории республики начался 21 апреля. Начало пожароопасного сезона определяется, исходя из природно-климатических особенностей, связанных с прогнозируемым сходом снежного покрова в лесах.





Министерство по природопользованию и экологии республики напоминает, что с 2015 года в России введен запрет на самовольное выжигание сухой травы. За это грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тыс. рублей, но и уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.





Надзорное ведомство призывает жителей и гостей региона быть осторожными с огнем в лесу и на прилегающих к лесным массивам территориях. Так называемые «травяные палы» являются одной из основных причин возникновения лесных пожаров весной. Даже небольшой порыв ветра уносит пламя за пределы намеченного участка для выжигания. Так возникают лесные и торфяные пожары, пожары в населенных пунктах и на объектах экономики.





Добавим, что в Карелии продолжает действовать телефон круглосуточной прямой линии лесной охраны – 55 – 55 – 80. Если вы стали свидетелем лесного пожара или нарушений лесного законодательства, вы можете позвонить по этому номеру и сообщить о случившемся. Звонок бесплатный.





03.05.2017