Смертельная авария

Двое человек погибли в ДТП в Карелии

В Кондопожском районе произошла авария с участием трех автомобилей.





Сегодня, 4 мая, в 11:20 на 484-м километре трассы «Кола» водитель-женщина, управляя автомобилем Datsun, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем УАЗ. Затем с отечественной машиной столкнулась иномарка Volvo, которая двигалась за УАЗом в попутном направлении.





В результате ДТП погибли водитель и пассажирка автомобиля Datsun. Водитель УАЗа получил травмы, его госпитализировали. На месте происшествия работают автоинспекторы и спецслужбы. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в МВД Карелии.





04.05.2017