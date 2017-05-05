Несчастный случай

Трое рыбаков утонули в Ладожском озере в Карелии

По предварительным данным, все трое мужчин погибли на водоеме из-за несчастного случая.





Установлено, что 29 апреля 2017 года двое мужчин - один житель Санкт-Петербурга, второй из Ленинградской области - приехали в Лахденпохский район на рыбалку. Взяв в прокат моторную лодку, мужчины вышли в Ладожское озеро при неблагоприятных погодных условиях и к назначенному времени назад не вернулись.





Кроме того, 30 апреля 2017 года другой житель Санкт-Петербурга также на моторной лодке рыбачил в Ладожском озере и не вернулся на берег.





В ходе поисковых мероприятий тела трех мужчин обнаружили в акватории Ладожского озера. По версии следствия, рыбаки утонули в результате несчастного случая. По данным фактам проводятся проверки, сообщили в Следкоме Карелии.





05.05.2017