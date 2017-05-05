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05.05.2017

Несчастный случай

Трое рыбаков утонули в Ладожском озере в Карелии

По предварительным данным, все трое мужчин погибли на водоеме из-за несчастного случая.

Установлено, что 29 апреля 2017 года двое мужчин - один житель Санкт-Петербурга, второй из Ленинградской области - приехали в Лахденпохский район на рыбалку. Взяв в прокат моторную лодку, мужчины вышли в Ладожское озеро при неблагоприятных погодных условиях и к назначенному времени назад не вернулись.

Кроме того, 30 апреля 2017 года другой житель Санкт-Петербурга также на моторной лодке рыбачил в Ладожском озере и не вернулся на берег.

В ходе поисковых мероприятий тела трех мужчин обнаружили в акватории Ладожского озера. По версии следствия, рыбаки утонули в результате несчастного случая. По данным фактам проводятся проверки, сообщили в Следкоме Карелии.


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