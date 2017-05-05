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05.05.2017

Финансовая поддержка

В Карелии 15 сельских семей смогут улучшить жилищные условия

Власти республики выделили средства для жителей сёл, чтобы они построили новые дома.

В Министерстве сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии вручили свидетельства на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности. Размер предоставленной социальной выплаты составляет до 50% от стоимости строительства жилья: от 538 тысяч до одного миллиона 273 тысяч рублей.

Деньги получили главы крестьянского (фермерского) хозяйства, завхоз, младший воспитатель, учитель технологии при средних общеобразовательных школах. Всего 15 сельских семей, в том числе девять молодых, Все они проживают в Олонецком, Пряжинском, Кондопожском и Прионежском районах.

Всего в 2017 году на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, выделено 20,3 миллиона рублей: из федерального бюджета – 5,3 миллиона, из бюджета республики – 15 миллионов.


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