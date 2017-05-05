Информационное пространство

Мэр Петрозаводска заняла второе место в медиарейтинге глав столиц регионов Северо-Запада

Имя Ирины Мирошник все чаще появляется в информационном пространстве интернет-изданий.





Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг мэров Северо-Западного федерального округа за апрель 2017 года. Первое место в нем занял руководитель Пскова Иван Цецерский, набравший медиаиндекс в 5030,1 балла. На втором месте - с большим отрывом от остальных - глава Петрозаводска Ирина Мирошник, ее медиаиндекс достиг отметки в 3493 пункта.





На третьем и четвертом местах мэр Калининграда Александр Ярошук (2471,1 пункта) и глава Сыктывкара Валерий Козлов (1899 баллов). Замыкает пятерку руководитель Мурманска Дмитрий Филиппов (1670 баллов).





Напомним, что медиарейтинг глав муниципалитетов СЗФО ежемесячно составляют на основе анализа базы СМИ, в которую на сегодняшний день входят более 40600 источников. Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени. Медиарейтинг является показателем качественного состояния информационного поля, формируемого средствами массовой информации вокруг персоны, компании или бренда.





05.05.2017