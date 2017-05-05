Нарушил закон

Сотрудник РЖД в Карелии пойдет под суд за взятку

Заместителя начальника Петрозаводской дистанции электроснабжения филиала РЖД обвиняют во взяточничестве в крупном размере.





По версии следствия, обвиняемый согласился на взятку в сумме более 350 тысяч рублей. Деньги он получил, разрешив прокладку оптоволоконного кабеля по существующим линиям опор электропередач, принадлежащих АО «РЖД», вдоль путей на объектах другого акционерного общества.





Изначально злоумышленник потребовал 370 тысяч рублей, а при отказе угрожал увеличить сроки согласования работ и вообще отказать в их проведении. Но затем обвиняемый снизил сумму взятки. После получения первой части денег его задержали.





По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, материалы вскоре направят в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 12 лет.





05.05.2017