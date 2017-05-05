Забота о других

Жителям Петрозаводска предлагают подарить детям-сиротам билет в филармонию

Карельская государственная филармония проводит акцию «Подари билет ребенку», приуроченную к Международному Дню защиты детей.





В филармонии 1 июня пройдет концерт, посвященный Дню защиты детей. В этот день оркестр русских народных инструментов «Онего» и артисты Петрозаводска выступят для слушателей со знаменитой сказкой в стихах «Конек-Горбунок».





Каждый билет, купленный на этот концерт, передадут детям, нуждающимся в социальной реабилитации, сиротам, детям из многодетных семей, детям, чьи семьи находятся в сложной жизненной ситуации.





Карельская филармония призывает жителей города присоединиться к акции и подарить билет ребенку.





05.05.2017