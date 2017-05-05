05.05.2017
Забота о других
Жителям Петрозаводска предлагают подарить детям-сиротам билет в филармонию
Карельская государственная филармония проводит акцию «Подари билет ребенку», приуроченную к Международному Дню защиты детей.
В филармонии 1 июня пройдет концерт, посвященный Дню защиты детей. В этот день оркестр русских народных инструментов «Онего» и артисты Петрозаводска выступят для слушателей со знаменитой сказкой в стихах «Конек-Горбунок».
Каждый билет, купленный на этот концерт, передадут детям, нуждающимся в социальной реабилитации, сиротам, детям из многодетных семей, детям, чьи семьи находятся в сложной жизненной ситуации.
Карельская филармония призывает жителей города присоединиться к акции
и подарить билет ребенку.