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05.05.2017

Забота о других

Жителям Петрозаводска предлагают подарить детям-сиротам билет в филармонию

Карельская государственная филармония проводит акцию «Подари билет ребенку», приуроченную к Международному Дню защиты детей.

В филармонии 1 июня пройдет концерт, посвященный Дню защиты детей. В этот день оркестр русских народных инструментов «Онего» и артисты Петрозаводска выступят для слушателей со знаменитой сказкой в стихах «Конек-Горбунок».

Каждый билет, купленный на этот концерт, передадут детям, нуждающимся в социальной реабилитации, сиротам, детям из многодетных семей, детям, чьи семьи находятся в сложной жизненной ситуации.

Карельская филармония призывает жителей города присоединиться к акции и подарить билет ребенку.


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