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11.05.2017

Снова под суд

Рецидивист в Петрозаводске крал телефоны и взамен отдавал продавцам мыло

В карельской столице мужчина, который уже 20 лет провел за решеткой, снова совершил преступление. На этот раз его поймали на краже сотовых.

В ноябре 2016 ранее неоднократно судимый житель Петрозаводска всего за четыре часа украл четыре дорогих телефона. Обвиняемый заходил в салоны сотовой связи в разных торговых центрах и под предлогом дальнейшей покупки просил показать ему дорогостоящий аппарат известной фирмы.

Затем он отвлекал внимание продавца и незаметно менял коробку с телефоном на принесенную с собой аналогичную коробку с куском мыла внутри, после чего скрывался с места преступления.

Общий размер причиненного ущерба трем торговым точкам составил 195 тысяч рублей. Примечательно, что кражи злоумышленник совершил накануне судебного заседания по уголовному делу об аналогичных преступлениях. На следующий день его взяли под стражу в зале суда, рассказали в прокуратуре Карелии.

Установлено, что мужчина 12 раз привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, грабежа с применением насилия и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. За свои 40 лет он почти 20 лет отбывал наказание в местах лишения свободы. Очередное уголовное дело уже направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.


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