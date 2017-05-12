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12.05.2017

Поиски владельцев

Полиция Карелии помогла вернуть наградные документы родственникам ветерана

В республике правоохранители пытаются разобраться, каким образом потерялись документы о наградах одного из местных фронтовиков.

В минувший вторник вечером в социальных сетях появился пост о розыске родственников ветерана Великой Отечественной войны. Инициатором стал член Общественного совета при МВД Карелии, командир поисково-спасательного отряда «Доброспас» Алексей Глушков.

Как оказалось, на улице прохожие нашли наградные документы на имя Александра Степановича Парамонова. По предварительной информации, он фронтовик, награжденный медалью «За победу над Германией», «ХХХ лет Советской армии и флоту», орденом Красной звезды (1954 год), медалью «За безупречную службу» 1 степени (1958 год), медалью «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне» (1965 год), медалью «50 лет Советской милиции» (1968 год). Александр Парамонов большую часть жизни отдал службе в органах внутренних дел Карелии.

Сообщение привлекло внимание сотрудников карельской полиции. В течение одного дня представители отделения информации и общественных связей МВД вместе с правоохранителями Кемского района установили сведения о владельце медалей.

Как выяснилось, именно в Кеми проживает близкая родственница ветерана. В ближайшее время кемские полицейские встретятся с ней, чтобы узнать подробнее судьбу важных документов.


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  • Событие вселенского масштаба. Мало ли документов граждане теряют на улице. Это глушков в каждой бочке затычка.. бывший мент (Гость)
    12.05.2017 09:50:52
    +1 -1
  • В своё время служил вдали от Родины срочную службу с сыном председателя горкома партии КПСС г. Смоленска.
    С его уст:
    на 9 Мая взяли в вытрезвитель ветерана ВОВ Егорова. Того, что вместе с Кантария водрузил знамя Победы на Рейхстаг.
    Когда разобрались, Егоров потребовал привести в порядок его костюм, пригласить парикмахера. Чтобы его ждала чёрная "Волга" председателя горкома партии КПСС г. Смоленска.
    А между крыльцом вытрезвителя и машиной гарнизонный духовой оркестр играл марш "Прощание Славянки".
    После этого эпизода в СССР ветеранов в вытрезвитель 9 Мая не забирали.
    Т.н., экскурс в историю СССР (Гость)
    12.05.2017 16:47:55
    +1 -1

  • После этого эпизода в СССР ветеранов в вытрезвитель 9 Мая не забирали.
    Т.н., экскурс в историю СССР
      Хреновый из тебя экскурсовод. Для начала выясни в каком году этот праздник первый раз отмечать начали и в каком году умер Егоров.. капитан очевидность (Гость)
    12.05.2017 16:55:35
    +1 -1


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