Поиски владельцев

Полиция Карелии помогла вернуть наградные документы родственникам ветерана

В республике правоохранители пытаются разобраться, каким образом потерялись документы о наградах одного из местных фронтовиков.





В минувший вторник вечером в социальных сетях появился пост о розыске родственников ветерана Великой Отечественной войны. Инициатором стал член Общественного совета при МВД Карелии, командир поисково-спасательного отряда «Доброспас» Алексей Глушков.





Как оказалось, на улице прохожие нашли наградные документы на имя Александра Степановича Парамонова. По предварительной информации, он фронтовик, награжденный медалью «За победу над Германией», «ХХХ лет Советской армии и флоту», орденом Красной звезды (1954 год), медалью «За безупречную службу» 1 степени (1958 год), медалью «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне» (1965 год), медалью «50 лет Советской милиции» (1968 год). Александр Парамонов большую часть жизни отдал службе в органах внутренних дел Карелии.





Сообщение привлекло внимание сотрудников карельской полиции. В течение одного дня представители отделения информации и общественных связей МВД вместе с правоохранителями Кемского района установили сведения о владельце медалей.





Как выяснилось, именно в Кеми проживает близкая родственница ветерана. В ближайшее время кемские полицейские встретятся с ней, чтобы узнать подробнее судьбу важных документов.





12.05.2017