Борьба с коррупцией

Заместителя мэра Петрозаводска подозревают в получении взятки

И.о. заместителя главы администрации карельской столицы задержали прямо на рабочем месте.





Сегодня в мэрию города нагрянули правоохранители. Они задержали и.о. заместителя главы Петрозаводска - председателя Комитета экономики и управления муниципальным имуществом Дениса Косарева. Напомним, что ранее он занимал должность председателя Госкомитета по управлению государственным имуществом и организации закупок в правительстве региона.





По версии следствия, в 2015 году, будучи главой республиканского госкомитета, он получил взятку в 200 тысяч рублей. Деньги ему дали, чтобы чиновник согласовал займ для местного жителя на сумму два миллиона рублей.





Сейчас подозреваемый задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в Следкоме Карелии. Добавим, что с должности в правительстве республики Косарева уволил врио главы Карелии в марте нынешнего года.





12.05.2017