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12.05.2017

Борьба с коррупцией

Заместителя мэра Петрозаводска подозревают в получении взятки

И.о. заместителя главы администрации карельской столицы задержали прямо на рабочем месте.

Сегодня в мэрию города нагрянули правоохранители. Они задержали и.о. заместителя главы Петрозаводска - председателя Комитета экономики и управления муниципальным имуществом Дениса Косарева. Напомним, что ранее он занимал должность председателя Госкомитета по управлению государственным имуществом и организации закупок в правительстве региона.

По версии следствия, в 2015 году, будучи главой республиканского госкомитета, он получил взятку в 200 тысяч рублей. Деньги ему дали, чтобы чиновник согласовал займ для местного жителя на сумму два миллиона рублей.

Сейчас подозреваемый задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в Следкоме Карелии. Добавим, что с должности в правительстве республики Косарева уволил врио главы Карелии в марте нынешнего года.


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  • "чтобы чиновник согласовал займ для местного жителя на сумму два миллиона рублей".
    А как взвоют "правозащитники", если дачу в "рост" прировнять по УК к отрицанию холокоста, пидофилии, измене Родине?
    А разрешить денюжку ссужать только в рассрочку, с обслуживанием банковской системы 0,05%. Как в Японии для коренных японцев. (Гость)
    12.05.2017 16:29:01
    +1 -1
  • позорники.  удалили коммент о принадлежности партии.  выборы прощли.  жрем-с (Гость)
    13.05.2017 19:40:37
    +1 -1
  • хоть бы налог на взятки ввели, можно хоть было троллейбусы купить или садики построить в городе, но чиновникам мэрии жалко. (Гость)
    14.05.2017 00:31:42
    +1 -1
  • Помню давно ещё,когда ещё "гайдаровцы",уж простите, растаскивать страну начали,известный в Карелии следак(важняк),при разговоре мне  сказал: всех ИХ сажать надо,одно ворьё,что изменилось? Следак тихо уволился,понял многое ,по-собственному,страну окончательно прихватизировали ,теперь уже и бороться с коррупцией практически невозможно....
    113,5 млрд.,украденные Мансур из Внеш.банка,об этом недавно писАли,и что? 9 лет колонии,дай Бог 2 отсидит,потом откупится наверняка....
    А сколько ворья осело в Лондоне,никто их и не пытается вытащить оттуда,а это украденные бюджеты не одной республики....это сотни миллиардов долларов..... Мы:- Великая страна?!!! (Гость)
    14.05.2017 08:03:50
    +1 -1
  • Быдлятине взятки не предлагают, вот они и завидуют успешным людям. (Гость)
    14.05.2017 08:07:32
    +1 -1
  • Надеюсь, что этому сладенькому ебальник на зоне начистят. (Гость)
    14.05.2017 11:27:04
    +1 -1


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