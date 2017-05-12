Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
12.05.2017

Несчастный случай

Пассажирский поезд сбил женщину в Петрозаводске

Жительница карельской столицы попала под колеса поезда.

Инцидент произошел сегодня, 12 марта, около 10 часов, сообщили в транспортной полиции. В это время женщина в Сулажгоре переходила железнодорожные пути, когда по ним ехал пассажирский поезд «Москва-Мурманск».

Машинист заметил постороннего человека на путях, подал предупреждающий сигнал и экстренно затормозил. Но это не предотвратило несчастного случая.

В результате потерпевшая женщина получила травмы, ее госпитализировали. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.


« Заместителя мэра Петрозаводска подозревают в получении взяткиЮная девушка пропала без вести в Петрозаводске »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]