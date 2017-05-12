Несчастный случай

Пассажирский поезд сбил женщину в Петрозаводске

Жительница карельской столицы попала под колеса поезда.





Инцидент произошел сегодня, 12 марта, около 10 часов, сообщили в транспортной полиции. В это время женщина в Сулажгоре переходила железнодорожные пути, когда по ним ехал пассажирский поезд «Москва-Мурманск».





Машинист заметил постороннего человека на путях, подал предупреждающий сигнал и экстренно затормозил. Но это не предотвратило несчастного случая.





В результате потерпевшая женщина получила травмы, ее госпитализировали. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.





12.05.2017