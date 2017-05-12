Посильная помощь

Пансионат для обслуживания инвалидов и пенсионеров открыли в Петрозаводске

Благотворительный фонд «Моя бабуля» организовал в карельской столице еще одно место, где смогут найти приют пожилые горожане и люди с ограниченными возможностями здоровья.





Новый пансионат для инвалидов и граждан пожилого возраста работает по адресу улица Фрунзе, дом 14а. Его создателями стал благотворительный фонд «Моя бабуля» и его руководитель, председатель местной национально-культурной автономии белорусов «Белая Русь» Светлана Барташевич.





По ее словам, фонд использует лучшие зарубежные и отечественные методики работы с пожилыми людьми. Большое внимание они уделяют качеству средств реабилитации и ухода, организации максимально доступной среды для инвалидов. Комфорт, персональный подход к каждому подопечному и высокое качество оказываемых услуг – основные приоритеты работы организации. В пансионате девять комнат, из них четыре двухместных и пять трехместных. Пансионат оборудован охранно-пожарной сигнализацией, есть просторный холл, комната досуга и приема пищи, кухня, инфракрасная сауна.





В фонде работает круглосуточный телефон доверия для людей пожилого возраста: 63-13-32. Добавим, что благотворительный фонд «Моя бабуля» как негосударственная организация включен в официальный реестр поставщиков социальных услуг в республике.





12.05.2017