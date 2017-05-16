Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
16.05.2017

Причуды погоды

Сильный ветер обещают сегодня в Карелии

Погода продолжает одаривать сюрпризами жителей республики.

По информации Карельского ЦГМС, сегодня, 16 мая на территории региона местами ожидается ухудшение погоды. Утром и днем порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Кроме того, из-за снегопада, который прошел накануне, в Костомукше, Сегежском и Беломорском районах осложнена дорожная обстановка.

- Водителям, планирующим поездки в данном направлении, необходимо выбирать безопасную скорость движения с учетом погодных и дорожных условий, не допускать резких маневров, быть предельно осторожными и внимательными. По возможности, следует отказаться от поездок на автотранспорте, - призвали в ГИБДД Карелии.


« Отопление в домах Петрозаводска могут отключить 25 маяМолодой человек в Петрозаводске пропал без вести »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]