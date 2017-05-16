16.05.2017
Причуды погоды
Сильный ветер обещают сегодня в Карелии
Погода продолжает одаривать сюрпризами жителей республики.
По информации Карельского ЦГМС, сегодня, 16 мая на территории региона местами ожидается ухудшение погоды. Утром и днем порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.
Кроме того, из-за снегопада, который прошел накануне, в Костомукше, Сегежском и Беломорском районах осложнена дорожная обстановка.
- Водителям, планирующим поездки в данном направлении, необходимо выбирать безопасную скорость движения с учетом погодных и дорожных условий, не допускать резких маневров, быть предельно осторожными и внимательными. По возможности, следует отказаться от поездок на автотранспорте, - призвали в ГИБДД Карелии.