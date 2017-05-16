Причуды погоды

Сильный ветер обещают сегодня в Карелии

Погода продолжает одаривать сюрпризами жителей республики.





По информации Карельского ЦГМС, сегодня, 16 мая на территории региона местами ожидается ухудшение погоды. Утром и днем порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.





Кроме того, из-за снегопада, который прошел накануне, в Костомукше, Сегежском и Беломорском районах осложнена дорожная обстановка.





- Водителям, планирующим поездки в данном направлении, необходимо выбирать безопасную скорость движения с учетом погодных и дорожных условий, не допускать резких маневров, быть предельно осторожными и внимательными. По возможности, следует отказаться от поездок на автотранспорте, - призвали в ГИБДД Карелии.





16.05.2017