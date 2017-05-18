Погружение в искусство

Чулпан Хаматова и Ксения Раппопорт выступят на фестивале в Карелии

Юбилейный фестиваль камерного искусства в Костомукше обещает зрителям насыщенную программу с участием именитых гостей.





С 18 по 22 июля в Городе горняков пройдет 30-й юбилейный фестиваль камерного искусства. В этом году у мероприятия появился художественный руководитель – пианист, Заслуженный артист России Алексей Гориболь.





- Это будет фестиваль портретов, фестиваль имен. Мы отказались от идеи привозить масштабные постановки и большие коллективы, а постарались сформировать программу так, чтобы это были, действительно, камерные вещи, но с участием звезд первой величины, – отметил Алексей Гориболь. – Для меня огромная радость и честь вернуться в Костомукшу, продолжить традиции, свидетелем зарождения которых я был.





Откроется фестиваль 18 июля хореографическим проектом «Признание». Его представит солист Большого театра Андрей Меркурьев. Вокальный вечер «Любимые арии и романсы» представят звезда мировой оперной сцены Олеся Петрова и ведущие солисты Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Наталья Петрожицкая и Дмитрий Зуев.

Одним из кульминационных моментов фестиваля станет концерт в честь 80-летия Беллы Ахмадулиной. В литературно-музыкальной композиции «Стихотворения чудный театр» выступят Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Алексей Гориболь и артисты петербургских театров.





С обработками популярной классики и любимых мелодий выступит яркий молодой коллектив «Пятеро». В этот же вечер состоится творческая встреча с популярным артистом театра и кино Борисом Смолкиным. Завершится фестиваль 22 июля инструментальным вечером, составленным из двух программ: «Арабеск» и «Время танго», в которых наряду с солистом Российского национального оркестра Виталием Назаровым (гобой), солистом оркестра Большого театра Петром Кондрашиным (виолончель) и известным петербургским баянистом Владимиром Розановым выступят молодые исполнители: Семен Гуревич (скрипка), Павел Коновалов (фортепиано) и Иван Мясников (контрабас).





Добавим, что в разные годы программу фестиваля формировали музыковед Наталья Еремина, композитор Игорь Рогалев, виолончелист Сергей Ролдугин, пианист Алексей Гориболь. В течение 30 лет в Костомукше побывало огромное число известных музыкантов из США, Югославии, Англии, Финляндии, Канады, Польши, Норвегии. На сцене Дворца культуры «Дружба» выступали Елена Образцова, Зураб Соткилава, Светлана Крючкова, Дмитрий Певцов, Алла Сигалова, солисты Мариинского театра, Большого театра России, музыкальных театров «Геликон-опера», «Зазеркалье» и многие другие. При этом фестивальная сцена всегда была открыта для талантливой молодежи. Среди них – лауреаты Международного конкурса имени П.И. Чайковского Олеся Петрова (сопрано), пианисты Лукас Генюшас, Мирослав Култышев и Александр Лубянцев, виолончелист Борис Андрианов. Еще одна важная традиция фестиваля – внимание к современной музыке. Гостями Костомукши были Сергей Слонимский, Борис Тищенко, Александр Чайковский, Леонид Десятников, Харри Вессман, молодые композиторы из Москвы и Санкт-Петербурга.





18.05.2017