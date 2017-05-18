Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
18.05.2017

Упрощение работы

Власти Карелии полностью перейдут на электронный документооборот

Благодаря отказу от бумажных носителей республиканское правительство планирует сэкономить бюджетные средства.

В Петрозаводске прошло заседание Комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правительства. Заседание провела руководитель администрации главы региона Татьяна Игнатьева.

Главными темами совещания стали порядок учета информационных систем органов исполнительной власти, а также переход на работу в Единой системе электронного документооборота и делопроизводства с применением электронной подписи.

− Вопросы, которые сегодня поставлены, имеют для нас ключевое значение с точки зрения экономии бюджетных средств и совершенствования нашей работы, - подчеркнула Татьяна Игнатьева, открывая заседание.

Руководство республики поставило четкую задачу - перейти на безбумажный документооборот, то есть на обмен электронными документами между всеми органами исполнительной власти без досылки на бумажном носителе.

Кроме того, как отметила и.о. начальника управления информации и защиты информации администрации губернатора Наталья Никольская, к настоящему моменту в Единую систему электронного документооборота и делопроизводства внедрен модуль сопряжения с федеральной системой межведомственного электронного документооборота МЭДО.

− Это большой плюс, который позволяет нам сэкономить время и направлять по этой системе в федеральные ведомства без досылки на бумажном носителе документы, что существенно сократит все сроки, − сказала Наталья Никольская.

Система МЭДО может использоваться для обмена документами в электронном виде с электронной подписью, как с федеральными органами исполнительной власти, так и с органами власти субъектов России даже без пересылки бумажного оригинала.

В ближайшее время обучение работе в системе электронного документооборота пройдут сотрудники и руководители всех республиканских министерств и ведомств.


« Полпред президента России на Северо-Западе приехал в КарелиюЖенщина-бизнесмен из Санкт-Петербурга за дачу взятки получила условный срок в Петрозаводске »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Куда вы нахрен лезете, юзеры недоделанные. От вирусов для начала научитесь защищаться. (Гость)
    18.05.2017 14:13:33
    +1 -1
  • ну-ну,а как быть с кибер атаками? (Гость)
    18.05.2017 19:22:09
    +1 -1
  • Дату забыли поставить. Какой год? А,может, век? С карелов санется.. Влад (Гость)
    18.05.2017 20:05:16
    +1 -1
  • -И тут лыжи..... helganz70 (Гость)
    19.05.2017 08:00:57
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]