Упрощение работы

Власти Карелии полностью перейдут на электронный документооборот

Благодаря отказу от бумажных носителей республиканское правительство планирует сэкономить бюджетные средства.





В Петрозаводске прошло заседание Комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правительства. Заседание провела руководитель администрации главы региона Татьяна Игнатьева.





Главными темами совещания стали порядок учета информационных систем органов исполнительной власти, а также переход на работу в Единой системе электронного документооборота и делопроизводства с применением электронной подписи.





− Вопросы, которые сегодня поставлены, имеют для нас ключевое значение с точки зрения экономии бюджетных средств и совершенствования нашей работы, - подчеркнула Татьяна Игнатьева, открывая заседание.





Руководство республики поставило четкую задачу - перейти на безбумажный документооборот, то есть на обмен электронными документами между всеми органами исполнительной власти без досылки на бумажном носителе.





Кроме того, как отметила и.о. начальника управления информации и защиты информации администрации губернатора Наталья Никольская, к настоящему моменту в Единую систему электронного документооборота и делопроизводства внедрен модуль сопряжения с федеральной системой межведомственного электронного документооборота МЭДО.





− Это большой плюс, который позволяет нам сэкономить время и направлять по этой системе в федеральные ведомства без досылки на бумажном носителе документы, что существенно сократит все сроки, − сказала Наталья Никольская.





Система МЭДО может использоваться для обмена документами в электронном виде с электронной подписью, как с федеральными органами исполнительной власти, так и с органами власти субъектов России даже без пересылки бумажного оригинала.





В ближайшее время обучение работе в системе электронного до кументооборота пройдут сотрудники и руководители всех республиканских министерств и ведомств.





18.05.2017