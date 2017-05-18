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18.05.2017

Не ушла от закона

Женщина-бизнесмен из Санкт-Петербурга за дачу взятки получила условный срок в Петрозаводске

Хозяйка фирм подкупила руководство двух поликлиник в Карелии, чтобы выиграть аукционы на поставку препаратов.

Как установлено в суде, с 2013 по 2016 год руководительница нескольких фирм Санкт-Петербурга через посредника передала взятки главному врачу детской поликлиники Петрозаводска, главному врачу и главному бухгалтеру Калевальской больницы. Общая сумма превысила 1,6 миллиона рублей.

Деньги предпринимательница передала, чтобы получить преимущества при заключении договоров и госконтрактов между возглавляемыми ею организациями и медучреждениями и обеспечить себе победы в аукционах.

Таким образом, женщина-бизнесмен добилась права поставлять в две карельские поликлиники медикаменты и товары медицинского назначения.

Уголовное дело рассматривал Петрозаводский суд. Злоумышленнице назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также ей предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.


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