Не ушла от закона

Женщина-бизнесмен из Санкт-Петербурга за дачу взятки получила условный срок в Петрозаводске

Хозяйка фирм подкупила руководство двух поликлиник в Карелии, чтобы выиграть аукционы на поставку препаратов.





Как установлено в суде, с 2013 по 2016 год руководительница нескольких фирм Санкт-Петербурга через посредника передала взятки главному врачу детской поликлиники Петрозаводска, главному врачу и главному бухгалтеру Калевальской больницы. Общая сумма превысила 1,6 миллиона рублей.





Деньги предпринимательница передала, чтобы получить преимущества при заключении договоров и госконтрактов между возглавляемыми ею организациями и медучреждениями и обеспечить себе победы в аукционах.





Таким образом, женщина-бизнесмен добилась права поставлять в две карельские поликлиники медикаменты и товары медицинского назначения.





Уголовное дело рассматривал Петрозаводский суд. Злоумышленнице назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также ей предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.





18.05.2017