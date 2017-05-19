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19.05.2017

Судьба предприятия

Карелия ищет инвестора для оздоровления Кондопожского комбината

Полномочный представитель президента России на Северо-Западе заявил, что предприятие в городе бумажников будет работать и дальше.

В первую очередь, Николай Цуканов поблагодарил временно исполняющего обязанности главы Карелии за приглашение присутствовать на встрече с жителями.

− Это очень правильный формат. По поручению президента России такие приемы должны осуществлять как органы местного самоуправления, так и органы государственной власти. Я буду приезжать не только в Карелию, но и в другие регионы Северо-Запада, чтобы проинформировать президента о тех вопросах, которые волнуют жителей. Для того чтобы были правильно созданы государственные программы, расставлены приоритеты, диалог населения и власти обязателен, − сказал Николай Цуканов.

Во время своей поездки полпред побывал на градообразующем предприятии ОАО «Кондопога». Николай Цуканов отметил, что завод продолжит свою работу и даже сможет нарастить объемы выпускаемой продукции.

− Предприятие будет работать, сейчас оно готовится для того, чтобы к процедуре оздоровления был подобран качественный инвестор, − отметил полпред.

По словам Николая Цуканова, уже ведутся переговоры с инвестором по вопросу приобретения им завода. Главная задача – сохранить производство, увеличить количество рабочих мест и провести модернизацию.

Напомним, что кондопожский комбинат занимает третье место в мировом рейтинге заводов по объемам выпускаемой продукции. Производственная мощность завода составляет 700 тысяч тонн бумаги в год. Около 75% продукции комбината отправляется на экспорт в более чем 60 стран мира. На заводе работает около четырех тысяч человек. Хотя с юридической точки зрения комбинат находится в стадии конкурсного производства, сейчас он работает в полную мощность, ежегодно увеличивая объемы производства газетной бумаги.

− Подчеркну, что вопросы понятные, и команда губернатора знает, как к этим вопросам подойти, − подвел итог поездки Николай Цуканов.


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ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • развалить было проще (Гость)
    19.05.2017 11:26:28
    +1 -1
  • Не понятная игра.Зачем -инвестор? Предприятие карельское и быть ему таковым.Зачем продавать??? Если нет хорошего руководителя в республике-хозяйственника-пригласите из вне!!! Взращённые российские бизнесмены(так называемые)---не беспокоятся о своих рабочих( в отличие от западных).В результате предприятия рентабельностью не блещут.. евсей (Гость)
    19.05.2017 11:31:11
    +1 -1
  • евсей

    Не понятная игра.Зачем -инвестор? Предприятие карельское и быть ему таковым.Зачем продавать???

    Затем, что для развития производства деньги нужны. В Карелии таковых не имеется.
    У тебя, Евсей, до сих пор советское мышление. Ты думаешь наверное, что предприятия без денег существуют. За счёт молитв Марксу, Ленину и Сталину ))). Александр (Гость)
    19.05.2017 12:50:40
    +1 -1
  • Бумажная промышленность по всему миру в упадке. Бумага стала ненужна в таких количествах как раньше. Что там мутить ещё с этой Кондопогой? Комбинат этот - под нож пустить!. Александр (Гость)
    19.05.2017 12:52:11
    +1 -1
  • Александр

    Бумажная промышленность по всему миру в упадке. Бумага стала ненужна в таких количествах как раньше.
      Да ничего она не в упадке. Просто в развитых странах умеют бумагу из лиственных пород изготавливать, а в Карелии только из елки целлюлозу варить умеют. Кончится елка - сдохнет и ЦБК. (Гость)
    19.05.2017 12:56:25
    +1 -1


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