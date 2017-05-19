Судьба предприятия

Карелия ищет инвестора для оздоровления Кондопожского комбината

Полномочный представитель президента России на Северо-Западе заявил, что предприятие в городе бумажников будет работать и дальше.





В первую очередь, Николай Цуканов поблагодарил временно исполняющего обязанности главы Карелии за приглашение присутствовать на встрече с жителями.





− Это очень правильный формат. По поручению президента России такие приемы должны осуществлять как органы местного самоуправления, так и органы государственной власти. Я буду приезжать не только в Карелию, но и в другие регионы Северо-Запада, чтобы проинформировать президента о тех вопросах, которые волнуют жителей. Для того чтобы были правильно созданы государственные программы, расставлены приоритеты, диалог населения и власти обязателен, − сказал Николай Цуканов.





Во время своей поездки полпред побывал на градообразующем предприятии ОАО «Кондопога». Николай Цуканов отметил, что завод продолжит свою работу и даже сможет нарастить объемы выпускаемой продукции.





− Предприятие будет работать, сейчас оно готовится для того, чтобы к процедуре оздоровления был подобран качественный инвестор, − отметил полпред.





По словам Николая Цуканова, уже ведутся переговоры с инвестором по вопросу приобретения им завода. Главная задача – сохранить производство, увеличить количество рабочих мест и провести модернизацию.





Напомним, что кондопожский комбинат занимает третье место в мировом рейтинге заводов по объемам выпускаемой продукции. Производственная мощность завода составляет 700 тысяч тонн бумаги в год. Около 75% продукции комбината отправляется на экспорт в более чем 60 стран мира. На заводе работает около четырех тысяч человек. Хотя с юридической точки зрения комбинат находится в стадии конкурсного производства, сейчас он работает в полную мощность, ежегодно увеличивая объемы производства газетной бумаги.





− Подчеркну, что вопросы понятные, и команда губернатора знает, как к этим вопросам подойти, − подвел итог поездки Николай Цуканов.





19.05.2017