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19.05.2017

Новая система

Бюджетникам Карелии с 1 июля начнут выплачивать зарплату через карты «Мир»

Работники бюджетной сферы перейдут на российские платежные карты уже в середине лета.

Согласно федеральному закону, бюджетников переведут на национальную платежную систему. Так, с 1 июля 2017 года зарплату на карту «Мир» будут перечислять тем, кто принят на работу после 1 мая нынешнего года. А с 1 июля 2018 года на новую систему переведут всех остальных работников этой сферы.

- Расчеты по картам «Мир» национальной платежной системы позволят россиянам не зависеть от политики и решений зарубежных платежных систем. Среди преимуществ карты - бесплатный выпуск, низкие тарифы на обслуживание, безопасность безналичных платежей в офлайн и онлайн точках, - отметили в правительстве республики.

Карта «Мир» создана на основе российских технологий и соответствует российским и международным стандартам безопасности. На карте присутствует российский чип, защищающий копирование карты, а также технология для безопасной оплаты в Интернете, аналогичная 3D-Secure.

Платить картой можно только в России. Оператором «Мира» выступает национальная система платежных карт (НСПК), которая появилась в 2014 году, когда возникла угроза отключения на территории России международных платежных систем VISA и Mastercard. За рубежом понадобится ко-бейджинговая карта, то есть совместная карта двух платежных систем.

- В Карелии в целях реализации положений федерального законодательства под руководством заместителя премьер-министра правительства РК Юрия Савельева образована рабочая группа по переводу выплаты заработной платы на счета банковских карт национальной платежной системы «Мир», в которую вошли представители органов исполнительной власти региона и кредитных организаций, держателями карт которых являются работники бюджетной сферы, - рассказали в правительстве республики.

Для справки: в категорию «работники бюджетной сферы» входят специалисты государственного и муниципального управления, сотрудники государственных и муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета региона и местных бюджетов, работники государственных и муниципальных предприятий.


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