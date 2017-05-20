Пьедестал почета

Руководитель Карелии лично поздравил гонщицу Ирину Сидоркову с победой на состязаниях

Артур Парфенчиков встретился с юной карельской спортсменкой, которая выиграла в первом этапе Российской серии кольцевых гонок в классе "национальный юниор".





До личной встречи со спортсменкой Артур Парфенчиков пообщался с ней в социальных сетях и пожелал победы.





- Я искренне рад тому, что Вы показали, кто такие карельские девушки. Такие победы – большая радость для республики и хороший пример для нашей молодежи. Хотелось бы больше таких побед. Для имиджа Карелии очень важны позитивные события, где бы они ни происходили: в экономике, в культуре, в искусстве, в спорте. Это движение вперед. В спорте оно начинается с личных успехов. Главное - победить себя вчерашнего и упорно двигаться к цели, - отметил руководитель региона, приветствуя Ирину и ее тренера.





Ирина Сидоркова отметила высокий уровень организации соревнований в Грозном.





- Трибуны были заполнены. Жители Грозного – очень гостеприимные, добрые люди. Эти соревнования мне запомнятся на всю жизнь. Рамзан Кадыров нашел время и сфотографировался с участниками соревнований.





Ирина подробно рассказала о самых ярких моментах гонок, которые не обошлись без столкновений. Однако это не остановило юную спортсменку в стремлении к победе. Также Ирина сообщила о своих ближайших планах, в том числе о предстоящих тренировках, которые, в основном, проходят в Санкт-Петербурге, а ближайшие в Нижнем Новгороде. Руководитель региона отметил, что в скором времени в Петрозаводске может также появиться подобная оборудованная трасса.





19.05.2017