Кресло освободилось

Ирина Ахокас ушла с должности министра финансов Карелии

В правительстве республики продолжаются кадровые перестановки.





В соответствии с указом врио главы Карелии Ирина Ахокас освобождена от должности члена правительства региона – министра финансов республики. Первый заместитель главы Карелии Александр Чепик поблагодарил ее за работу на месте руководителя ведомства.





- Ирина Ахокас внесла большой вклад в стабилизацию финансового положения региона. За прошедший год удалось существенно снизить уровень госдолга. Серьезная работа была организована и по увеличению поступлений налогов в бюджет и повышению качества управления государственными финансами, - подчеркнул Александр Чепик.





Также премьер-министр правительства отметил, что сейчас межбюджетные отношения на уровне «республиканская власть – местное самоуправление» стали максимально прозрачными и базируются на унифицированных и закрепленных законодательно подходах.





- Идеи и предложения республики по изменению подходов и методик расчетов учтены Министерством финансов РФ при формировании бюджета на 2017 и последующие годы, благодаря чему помощь из федерального бюджета нашей республике серьезно возросла. Работая на различных должностях, Ирина Илмаровна оказала большое влияние на развитие финансовой системы Карелии в целом, всегда занимала активную жизненную позицию. Надеемся на ее дальнейшую помощь и профессиональные советы по вопросам развития региона.





19.05.2017