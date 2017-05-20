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19.05.2017

Кресло освободилось

Ирина Ахокас ушла с должности министра финансов Карелии

В правительстве республики продолжаются кадровые перестановки.

В соответствии с указом врио главы Карелии Ирина Ахокас освобождена от должности члена правительства региона – министра финансов республики. Первый заместитель главы Карелии Александр Чепик поблагодарил ее за работу на месте руководителя ведомства.

- Ирина Ахокас внесла большой вклад в стабилизацию финансового положения региона. За прошедший год удалось существенно снизить уровень госдолга. Серьезная работа была организована и по увеличению поступлений налогов в бюджет и повышению качества управления государственными финансами, - подчеркнул Александр Чепик.

Также премьер-министр правительства отметил, что сейчас межбюджетные отношения на уровне «республиканская власть – местное самоуправление» стали максимально прозрачными и базируются на унифицированных и закрепленных законодательно подходах.

- Идеи и предложения республики по изменению подходов и методик расчетов учтены Министерством финансов РФ при формировании бюджета на 2017 и последующие годы, благодаря чему помощь из федерального бюджета нашей республике серьезно возросла. Работая на различных должностях, Ирина Илмаровна оказала большое влияние на развитие финансовой системы Карелии в целом, всегда занимала активную жизненную позицию. Надеемся на ее дальнейшую помощь и профессиональные советы по вопросам развития региона.


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    20.05.2017 08:04:10
    +1 -1
  • Да и хрен то с ней. (Гость)
    20.05.2017 09:00:46
    +1 1-1


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