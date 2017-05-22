Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
22.05.2017

Совместная работа

Карелия и Владимирская область подписали соглашение о сотрудничестве

Оба субъекта России готовы сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

В рамках V Владимирского экономического форума подписано Соглашение о сотрудничестве между Карелией и Владимирской областью. В частности, регионы договорились о расширении торгово-экономических связей и взаимодействии в вопросах поддержки малого и среднего бизнеса. Также планируется сотрудничество в сфере развития агропромышленного комплекса и подготовки квалифицированных кадров для этой отрасли. Важным пунктом соглашения является совместная работа по приоритетным направлениям культуры, туризма и спорта, образования и молодежной политики.

Артур Парфенчиков отметил, что стороны планируют межрегиональный обмен в сфере экономики, социальных и культурных контактов.

- Важно обмениваться культурными программами – это, в конечном итоге, стимулирует туризм в обоих регионах. Мы обязательно будем работать в этом направлении. Учитывая богатство культуры многонациональной Карелии, у нас уже есть положительный опыт такого обмена, - подчеркнул врио главы Карелии.

Артур Парфенчиков также принял участие в пленарном заседании форума, основными темами которого стали поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие туристического потенциала и человеческого капитала. Кроме того, врио главы Карелии ознакомился с опытом лидирующих компаний туриндустрии и производства Владимирской области.


« Карелия и Владимирская область подпишут соглашение о сотрудничествеАгропромышленный комплекс Карелии получил более 120 миллионов рублей »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]