Совместная работа

Карелия и Владимирская область подписали соглашение о сотрудничестве

Оба субъекта России готовы сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.





В рамках V Владимирского экономического форума подписано Соглашение о сотрудничестве между Карелией и Владимирской областью. В частности, регионы договорились о расширении торгово-экономических связей и взаимодействии в вопросах поддержки малого и среднего бизнеса. Также планируется сотрудничество в сфере развития агропромышленного комплекса и подготовки квалифицированных кадров для этой отрасли. Важным пунктом соглашения является совместная работа по приоритетным направлениям культуры, туризма и спорта, образования и молодежной политики.





Артур Парфенчиков отметил, что стороны планируют межрегиональный обмен в сфере экономики, социальных и культурных контактов.





- Важно обмениваться культурными программами – это, в конечном итоге, стимулирует туризм в обоих регионах. Мы обязательно будем работать в этом направлении. Учитывая богатство культуры многонациональной Карелии, у нас уже есть положительный опыт такого обмена, - подчеркнул врио главы Карелии.





Артур Парфенчиков также принял участие в пленарном заседании форума, основными темами которого стали поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие туристического потенциала и человеческого капитала. Кроме того, врио главы Карелии ознакомился с опытом лидирующих компаний туриндустрии и производства Владимирской области.





22.05.2017