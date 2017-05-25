Планы и задачи

Врио главы Карелии пообщался с представителями научного сообщества

На встрече руководитель региона и ученые обсудили использование биоресурсов республики для выпуска различных пищевых добавок.





В правительстве Карелии прошла совместная встреча Артура Парфенчикова, заместителя премьер-министра Юрия Савельева и гендиректора Корпорации развития республики Леонида Лиминчука с представителями научного сообщества региона.





На встрече обсуждались вопросы коммерциализации исследований, разработок по использованию ягод Карелии в БАДах, пищевых добавках, в новых биотехнологиях. Возможными биоресурсами были рассмотрены травы Карелии, ламинарии, аргинин, мидии для получения гидролизата, который также может быть использован в качестве биологически активных пищевых добавок.

Итогом стали трехсторонние договоренности о совместной работе между гендиректором Корпорации развития Карелии Леонидом Лиминчуком, директором Института леса КарНЦ РАН Александром Крышенем и врио директора Института биологии КарНЦ РАН Виктором Илюхой.





- Мы заинтересованы в привлечении на биоресурсную базу Карелии перспективных инвесторов, наша общая задача - сформировать благоприятную среду для прихода инвестора. Мы заручились поддержкой Юрия Савельева для совместной проработки поставленных задач, - прокомментировал итоги встречи Леонид Лиминчук.





25.05.2017