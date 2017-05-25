С надеждами на лучшее

Агрокомплекс «Тукса» в Карелии задолжал работникам и бюджету региона

Руководитель республики заверил сотрудников агрокомплекса, что ситуацию на предприятии держит на личном контроле.





Во время рабочей поездки в Питкярантский и Олонецкий районы врио главы региона посетил два агрокомплекса «Видлица» и «Тукса». Артур Парфенчиков проверил, в каких условиях содержится поголовье скота, обсудил с работниками агрокомплексов предстоящую заготовку кормов.





На агрофирме «Видлица» врио губернатора убедился, что одно из старейших предприятий республики сегодня работает стабильно. Объем производства молока в 2016 году здесь составил 2245 тонн − это на 1,7% выше прошлогоднего уровня. Произведено мяса крупного рогатого скота и свиней – 196 тонн, или 127 % к уровню 2015 года. Сейчас здесь содержится более 590 голов крупного рогатого скота и 850 свиней.





Новый собственник, который недавно сменился в «Видлице», заверил, что готов развивать производство. Представители трудового коллектива подтвердили, что задолженности по заработной плате нет, производственная ситуация на предприятии стабильная: уже прошла посевная, идет подготовка к заготовке кормов. Сейчас агрофирма производит 24 тонны молока в сутки.





Работникам предприятия Артур Парфенчиков рассказал о том, что агрокомплекс сможет получить дополнительную возможность для сбыта своей продукции: в Олонецком районе планируется построить сыроваренный завод, который будет нуждаться в поставках молока. Кроме того, на встрече обсуждались вопросы выделения предприятию субсидий, привлечения молодых специалистов и социальной поддержки жителей Видлицы.





Совсем иначе обстоят дела в агрофирме «Тукса». В ходе рабочей поездки врио главы Карелии посетил сельскохозяйственной комплекс, расположенный в деревне Тукса, а также производственное подразделение − бригаду «Салми» в пос. Минайла Питкярантского района, встретился с коллективом.





В настоящий момент предприятие не приступило к заготовке кормов. Яровой сев планировалось провести на площади в 543 га, однако до сих пор семена кормовых культур не приобретены, к весенним полевым работам хозяйство не приступило. Имеется на предприятии и задолженность по заработной плате и платежам в бюджетные и небюджетные фонды, что не позволяет агрофирме получить меры государственной поддержки.





− Ситуацию с агрофирмой «Тукса» держу на личном контроле и еженедельно провожу совещания, − рассказал присутствующим на встрече Артур Парфенчиков. – Сегодня есть те, кто заинтересован предприятием. Серьезность их намерений подтверждает тот факт, что новый потенциальный собственник уже выкупил всю кредиторскую задолженность.





По словам руководителя региона, сейчас идут переговоры о смене собственника, который заинтересован в сохранении и развитии производства.





− Мы не оставляем надежды на оздоровление предприятия − это наша стратегическая задача. Надеемся, что уже в августе состоится процедура смены собственника. В противном случае мы не исключаем вариант перехода сельхозпредприятий в государственную собственность, − отметил врио главы Карелии.





25.05.2017