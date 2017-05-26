Мнение большинства

Жители Петрозаводска поддержали строительство часовни на площади Кирова

В мэрии прошли публичные слушания по вопросу строительства культового объекта в центре города в память о Святом Фаддее.





Под будущую часовню хотят отдать 669 квадратных метров на площади Кирова рядом с Музыкальным театром. Проект уже поддержали врио губернатора и мэр карельской столицы. Также в администрации провели общественные слушания по поводу разрешения на проектирование объекта.





Как пояснили в мэрии, часовня будет примыкать к существующему архитектурному ансамблю площади и напоминать современникам об облике Соборной площади конца XIX века, частично восстанавливая его и объединяя таким образом две исторические эпохи.





На публичных слушаниях свою позицию высказал и врио руководителя республики Артур Парфенчиков.





- Как гражданин города Петрозаводска, я считаю, это даже не столько религиозно-церковный проект, сколько, безусловно, общественно-исторический.





Он отметил, что восстановление часовни в память о Святом Фаддее Петрозаводском станет вкладом в дело возрождения историко-культурного наследия города, воссоздания уникального облика Петрозаводска, который будет привлекательным и для горожан, и для туристов. Врио главы Карелии добавил также, что на реализацию проекта не потратят бюджетные деньги. Часовню планируют построить на средства меценатов.





Артур Парфенчиков подчеркнул, что речь идет не о строительстве новой часовни, а о воссоздании той, которая столетиями находилась на этом месте.





- В первую очередь, я, как гражданин города, безусловно, поддерживаю этот проект. В какой-то степени - это возрождение традиций. Моя позиция связана с тем, что часовня должна быть восстановлена исключительно в полном соответствии со своим историческим аналогом, то есть она должна быть воссоздана по тем рисункам, чертежам, проектам, фотографиям, которые сохранились. Это должен быть проект исторической реставрации. В этом контексте, по моему мнению, этот проект должен быть поддержан, - сказал врио главы Карелии.





До публичных слушаний в мэрии проект прошел необходимые процедуры: его рассмотрели на градостроительном совете, согласовали площадь участка под строительство часовни и ее облик. Глава карельской столицы Ирина Мирошник также поддержала идею воссоздания часовни в честь покровителя Петрозаводска.





Большинство участников слушаний поддержали идею восстановить часовню. По итогам «за» проголосовали 257 человек из 317 присутствующих.





26.05.2017