Помощь от властей

Врио главы Карелии рассказал, как в регионе поддерживают малый бизнес

Руководитель региона обозначил первоочередные задачи для развития предпринимательства в республике.





На тему поддержки бизнеса Артур Парфенчиков высказался на пресс-конференции, в которой приняли участие представители компании Google и «Сбербанка». Они представили бесплатную программу развития малого предпринимательства «Бизнес-класс».





Во вступительном слове Артур Парфенчиков назвал стратегической задачей развитие предпринимательской деятельности и повышение инвестиционной привлекательности республики.





- В наши дни развитию малого и среднего бизнеса придается особое значение на федеральном, региональном и местном уровнях. Социальный эффект от деятельности малых и средних предприятий действительно огромен. Мы имеем тысячи рабочих мест, насыщение потребительского рынка продукцией высокого качества, конкурентоспособность предприятий, удовлетворение потребностей населения в качественных товарах и услугах.





По словам врио губернатора, сегодня в республике насчитывается почти 27 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.





- Сегодня мы заинтересованы в том, чтобы количественные показатели предпринимательства перешли в качественные. Для этого нам нужно минимизировать административные барьеры для малого бизнеса и переформатировать работу с ним. В предпринимательской сфере трудятся более шестидесяти пяти тысяч человек - это каждый четвертый занятый в экономике региона. Чем больше успешных предприятий, тем насыщеннее республиканский бюджет, тем больше возможностей для решения социально-экономических задач, - подчеркнул Парфенчиков.





Среди первых поручений, данных руководителем региона профильным министерствам и ведомствам: создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса, снижение административных барьеров. Все они реализуются, заверили в правительстве. Также в пресс-службе республиканских властей подробно рассказали о конкретных мерах поддержки. Так, в Карелии возможно получить помощь по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия». В этом году в республике освоят почти 63 миллиона рублей. На базе республиканского Гарантийного фонда создается Микрокредитная компания. Уже в третьем квартале этого года предприниматели смогут получать микрозаймы на льготных условиях. Ведется работа по полному переформатированию деятельности Бизнес-инкубатора, налажено эффективное взаимодействие с АО «Корпорация «МСП» по кредитно-гарантийной поддержке предпринимателей.





- Мы утвердили перечень государственного имущества республики, свободного от прав третьих лиц, - за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства. В муниципальных образованиях сформированы аналогичные Перечни муниципального имущества. Необходимая информация Госкомитета по имуществу размещается на электронных площадках, в соответствии с современными требованиями документооборота, - добавил руководитель региона.





Кроме того, в соответствии с поручением Артура Парфенчикова, в Карелии разработан проект закона о «налоговых каникулах» для впервые зарегистрированных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения. Также принято постановление, направленное на развитие нестационарной торговли.





26.05.2017