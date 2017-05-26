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26.05.2017

Для красоты в городе

Правила размещения вывесок и табло с информацией изменятся в Петрозаводске

Мэрия карельской столицы собирается изменить правила благоустройства.

Городские власти продолжают бороться с несанкционированной рекламой. В каждом отдельном случае администрация направляет собственнику уведомление с просьбой в десятидневный срок устранить нарушения.

- Сегодня Петрозаводск перегружен наружной рекламой, в том числе размещенными бессистемно вывесками на фасадах домов, которые негативным образом влияют на эстетическое восприятие облика карельской столицы. Особенно от этого страдает «лицо города» – центральная магистраль – проспект Ленина и зоны прилегающих к нему соседних улиц, - считают в мэрии.

Поэтому по поручению главы Петрозаводска специалисты городской администрации изучили опыт других регионов и уже готовят предложения по внесению изменений в существующие Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка. Их рассмотрят на публичных слушаниях, а затем вынесут для обсуждения на ближайшую сессию Петросовета.

Кроме того, дополнительно разрабатываются Правила размещения вывесок и информационных конструкций на территории города. Они будут содержать подробную в том числе в графическом виде, инструкцию. При этом, разработчики предусмотрят переходный период, во время которого собственники вывесок смогут привести конструкции в надлежащий вид.


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