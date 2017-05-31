Поймали с поличным

Наркотики нашли у рецидивистки в Петрозаводске

Жительница карельской столицы стала фигуранткой уголовного дела из-за хранения наркотиков.





Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции города задержали 29-летнюю жительницу Петрозаводска. У нее стражи закона обнаружили пакет с порошкообразным веществом. Женщину доставили в Управление наркоконтроля МВД по республике.





По результатам проведенных исследований установлено, что изъятое у нее вещество является синтетическим наркотиком. Кроме того, выяснилось, что горожанка уже несколько лет является наркопотребителем и ранее была судима за совершение имущественных преступлений, рассказали в МВД Карелии.





По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело. Злоумышленницу отпустили под подписку о невыезде. В качестве максимального наказания за подобное преступление предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.





31.05.2017