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31.05.2017

Поймали с поличным

Наркотики нашли у рецидивистки в Петрозаводске

Жительница карельской столицы стала фигуранткой уголовного дела из-за хранения наркотиков.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции города задержали 29-летнюю жительницу Петрозаводска. У нее стражи закона обнаружили пакет с порошкообразным веществом. Женщину доставили в Управление наркоконтроля МВД по республике.

По результатам проведенных исследований установлено, что изъятое у нее вещество является синтетическим наркотиком. Кроме того, выяснилось, что горожанка уже несколько лет является наркопотребителем и ранее была судима за совершение имущественных преступлений, рассказали в МВД Карелии.

По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело. Злоумышленницу отпустили под подписку о невыезде. В качестве максимального наказания за подобное преступление предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.


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